6 İlde Düzenlenen Dolandırıcılık Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

MERSİN merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriyeler sonucunda; internet sitesi üzerinden üye olup, sisteme dahil olan kişilerin kendilerine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edilecekleri vaadiyle dolandırıldıkları tespit edildi. Toplam 335 bin 169 TL dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler Mersin, Kayseri, İstanbul, Antalya, Kırklareli ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru olan çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.