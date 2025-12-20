Haberler

Ali Yerlikaya: Dolandırıcılık ve Tefecilik Yapan Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonda 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütünden 61 şüphelinin yakalandığını ve 46'sının tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 61 şüphelinin yakalandığını 46'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı.

"6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızla; hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon lira işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladık.

Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Gaziantep'te; 'sahte yatırım danışmanlığı' ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte 'sınavsız ehliyet' ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
