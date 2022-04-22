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6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle 6 ilaç daha geri ödeme listesinde alındı.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle 6 ilaç daha geri ödeme listesinde alındı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan SUT düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SUT düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 6 ilacın; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaçtan oluşuyor."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gazete, İlaç, Güncel, Haberler

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