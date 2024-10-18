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6 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

6 İl'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Nevşehir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira para hareketi tespit edildi.

Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 Ekim'de Nevşehir, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ürgüp Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Operasyon

Polis ekiplerinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu 6 ilde düzenlenen operasyonda 9'u üniversite öğrencisi 15 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira para hareketi tespit edilmiş, zanlılardan B.D'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka ve sanal borsa hesaplarını kullandığı, lüks hayat vaadinde bulunduğu ve öğrencilere bazı mekanlarda eğlence programı düzenlediği belirlenmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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