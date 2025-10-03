Haberler

6 Haziran 'Ceza İnfaz Personeli Günü' Olarak Kutlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Haziran'ı 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlayacaklarını ve bu günde ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin emeklerinin görünür kılınacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Haziran gününü "Ceza İnfaz Personeli Günü" olarak kutlayacaklarını bildirdi.

Tunç, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"6 Haziran'ı 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlayacağız. Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz ve koruma memurlarımızla bir araya geldik. Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik birimlerimizde, görevlerini insan onurunu önceleyen bir anlayışla yürüten personelimizin emek ve fedakarlığını görünür kılmak amacıyla 6 Haziran tarihini 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak belirlediğimizin müjdesini paylaştık. Bu anlamlı günün tüm çalışma arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, güçlü bir meslek kültürüyle sorumluluklarını ifa eden personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum."

