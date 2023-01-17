6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan Zeynep'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu

ANTALYA'da beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanıp nakil bekleyen 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan bedensel engelli Zeynep Sükeyna Fidancı'nın (13) ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla ailesi, 2 hastanenin doktorları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ANTALYA'da beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanıp nakil bekleyen 6 hastaya can, 2 hastaya ışık olan bedensel engelli Zeynep Sükeyna Fidancı'nın (13) ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla ailesi, 2 hastanenin doktorları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'da, bedensel engelli Zeynep Sükeyna Fidancı, omurilik ameliyatı sonrasında evde tedavi gördüğü sırada 21 Aralık'ta, şiddetli baş ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. İstanbul'daki doktorlarıyla görüşmesi sonucunda ağrı kesici kullanıp, 24 saat sonra şikayetleri geçmeyince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Fidancı, iddiaya göre yer olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Ailesi, Zeynep Sükeyna Fidancı'yı kendi imkanlarıyla eve götürüp, 23 Aralık'ta özel hastanede görevli Prof. Dr. M.A.'ya muayeneye götürdü. Doktora, "Ellerim uyuşuk, çift görüyorum. Kafamın içerisinde gözlerim dışarıya ittiriliyor. Çok şiddetli baş ağrım var" diyen Fidancı, MR ve kan testi istenip saat 20.00 sıralarında eve gönderildi. Saat 21.00 sıralarında kalbi duran Zeynep Sükeyna Fidancı'ya, evde 56 dakika kalp masajı yapıldı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Fidancı, kafa içi basıncın beyinciğe baskı yapmasıyla solunumu durunca acil ameliyata alındı. Entübe şekilde 8 gün yoğun bakımda kalan Fidancı'nın beyin ölümü gerçekleşti, ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Zeynep'in organları 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu.

Her iki hastaneden de konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.