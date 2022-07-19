6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri bulunanlar ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hırsızlık, yaralama ve silahla tehdit suçlarından 9 ay ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, G.D, C.Ç, Y.E.S, M.D. ve S.A. ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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