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6. Dünya Medya Zirvesi Urumqi'de Başladı

6. Dünya Medya Zirvesi Urumqi'de Başladı
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Yapay Zeka ve Medya Dönüşümü temalı zirve, 106 ülke ve bölgeden 500'den fazla katılımcıyla Urumqi'de gerçekleştiriliyor.

URUMQİ, 14 Ekim (Xinhua) -- 6. Dünya Medya Zirvesi, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de başladı.

Pazartesi sabahı başlayan "Yapay Zeka ve Medya Dönüşümü" temalı zirvede, aralarında 106 ülke ve bölgeden 208 ana akım medya, devlet ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de bulunduğu 500'den fazla katılımcı bir araya geldi.

Etkinliğe Xinhua Haber Ajansı ve Xinjiang bölge yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kültür Sanat Yapay Zeka Teknoloji Güncel Medya Dünya

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