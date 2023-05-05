6. Dijital Çin Zirvesi'nde Yaklaşık 8,4 Milyar Dolarlık Dijital Ekonomi Projeleri İmzalandı

FUZHOU, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti yönetimi, 6. Dijital Çin Zirvesi sırasında toplam 58,1 milyar yuan (yaklaşık 8,4 milyar ABD doları) yatırımla 52 önemli dijital ekonomi projesinin imzalandığını açıkladı.

FUZHOU, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti yönetimi, 6. Dijital Çin Zirvesi sırasında toplam 58,1 milyar yuan (yaklaşık 8,4 milyar ABD doları) yatırımla 52 önemli dijital ekonomi projesinin imzalandığını açıkladı.

27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen iki günlük zirve Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da gerçekleştirildi. Zirve, Dijital Çin inisiyatifinin en son başarılarını sergilemeye ve dijital kalkınma alanındaki deneyimleri paylaşmaya odaklandı.

Eyalet yönetimi düzenlediği basın toplantısında, imzalanan projelerin yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri ve yeni altyapı tipleri de dahil olmak üzere çok çeşitli alanları kapsadığını söyledi. Söz konusu projelerin Fujian'ın dijital ekonomisinin gelişimine önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

Zirvenin önemli bir parçası olan dijital ürün fuarında 6.000'den fazla ürün, teknoloji ve çözüm sergilenerek dijital gelişimin en son başarıları ve mükemmel örnekleri gösterildi. Etkinliğe, 10 milyondan fazla çevrimiçi katılımda bulunurken, 330.000'den fazla kişi ise fiilen katıldı.