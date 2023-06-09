6 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ 11 KURŞUNLA ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET İSTENDİ

ERZURUM'un Horasan ilçesinde tartıştığı eşi, 6 çocuk annesi Yasemin Sarıyıldız'ı (39) 11 kurşunla öldüren Ezalettin Sarıyıldız (46) tutuklu yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Ben üzerimdeki tabahcayla duvara doğru ateş etmeye başladım, ancak ondan sonrasını hatırlayamıyorum" savunmasında bulundu. Sarıyıldız, eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor.

Horasan ilçesi Alagöz Mahallesi'nde 24 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olayda Yasemin ve Ezalettin Sarıyıldız arasında ekonomik sorunlar sebebebiyle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Ezalettin Sarıyıldız, ruhsatlı tabancasıyla eşi Yasemin Sarıyıldız'a ateş etti. Ağır yaralanan Yasemin Sarıyıldız, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan Ezalettin Sarıyıldız, çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Hayatını kaybeden Yasemin Sarıyıldız'ın yapılan otopsisinde vücuduna 11 adet kurşunun isabet ettiği bunlardan 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirlendi.

ÖNCE SAĞ GÖZÜNE VURDU, SONRA SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Cumhuriyet Savcısı, hazırladığı iddianamede şüphelinin ruhsatlı tabancası ile maktulü öldürmek kastıyla çok sayıda ateş ettiğini bildirdi. Horasan Devlet Hastanesinde hayatını kaybeten kadının Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde toplam 11 atışla oluşması mümkün ateşli silah yaralamasına maruz kaldığı, 4 mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğu, diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığının belirtildiği iddianamede, Ezalettin Sarıyıldız'ın eşinin önce sağ gözüne vurduğu, ardından silahla öldürmek amacıyla kasıtlı hareket ettiğine yer verildi. Cumhuriyet Savcısı, Ezalettin Sarıyıldız'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini ve ilgili sevk maddesinin karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DUVARA ATEŞ ETTİM

Erzurum 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Ezalettin Sarıyıldız, eşiyle 20 yıldır evli olduklarını ve 6 çocukları olduğunu belirterek, "Çocuklar büyüyünce İstanbul'a bir kısmı çalışmaya gitti. Daha sonra eşimle konuşarak İstanbul'da bir ev alma fikri oluştu. Erzurum'da bulunan tüm tarla vs herşeyi satarak İstanbul'dan ev almaya gittim ancak ev fiyatları yüksek olduğu için ev alamayarak Erzurum'a geri döndüm. Tüm birikimlerimizi sattığımız için yeniden bu satmış olduğumuz yerleri geri almayı düşünüyordum. Ancak geri geldiğimde satmış olduğumuz tarlanın, traktörün ve arabanın fiyatı 3'e 4'e katlanmıştı. Tabiki satmış olduğumuz bu malları geri alamadım. İstanbul'a gitme konusu da olmayınca çevreden de alay konusu olmuştuk. Eşimle yaklaşık 5-6 ay kadar ufak tefek tartışmalarımız oluyordu. Olay günü de sabah kahvaltı yapmadan önce çocukların yıkamış olduğu halıları ben dışarıdan almaya gitmiştim. Dışarıda önüme köpek çıkar diye ruhsatlı silahımı yanıma almıştım. Eve döndüğümde eşim yatak odasında kız kardeşimle telefonda konuşurken kapı da açıktı. Ben üzerimdeki silahı yatak odasına dolabın üstüne koyacağım esnada eşim yine İstanbul'a taşınma mevzusundan tartışma çıkardı. Ben de maddi olarak zora düştüğüm için 'artık bu konuları kapatalım, sıfırdan bir hayata başlayalım' dedim. Eşim yine tartışmaya devam edince ben önce kendimi vurayım diye düşündüm. Eğer kendimi vurursam eşim belki durumu anlar ve beni suçlamaktan vazgeçer diye düşünmüştüm. Silahı kafama dayadım ancak eşim hiç oralı olmadı. Eşim yine hakaret etmeye devam edince ben duvara doğru ateş etmeye başladım ancak ondan sonrasını hatırlayamıyorum. Silahın yatağına mermiyi dışarıda mı verdim yoksa içeride mi onu hatırlayamıyorum. Ben eşimi çok seviyordum kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Bir anlık cinnetle ne yaptığımı bilemedim. Çok pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanıkların tamamının dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İÇİNDEKİ ACI VE ÖFKE NEYDİ

Olayla ilgili DHA'ya konuşan Yasemin Sarıyıldız'ın babası Hanifi Kurt, "Evim İstanbul'da. Gece saat 12'de torunum aradı, 'Dede gel, babam annemi vurdu.' dedi. Biz apar topar İstanbul'dan Erzurum'a gittik. 11 kurşun sıkmış, benim çocuğumu öldürmüş. 11 Kurşun sıktıktan sonra 1 saati aşkın çocuğun üstünde oyun oynamışlar, proje çizmişler. Nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Karakol köye yüreyerek 5 dakika mesafede. Karakola haber vermiyorlar. Bu kadınlara niye bu şiddet? Niye savunmasız bir kadına 11 kurşun? İnsan düşmanına sıkmaz bunu. Onun içindeki acı, öfke Neydi? Bunu niye yaptı? Yaptıktan sonra niye hastaneye götürmedi" dedi.

HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

Yasemin Sarıyıldız'ın ailesinin vekaletini üstlenen Elazığ Barosu avukatlarından Kader Arat, "Yasemin Sarıyıldız 24 Ekim 2022 tarihinde Erzurum'un Horasan ilçesinde eşi tarafından tam 11 kurşun isabetiyle öldürüldü. Dosya ilk başta kolluğa intihar olarak intikal etmiş, daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda durumun intihar değil de cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Yasemin Sarıyıldız dosyasında adaletin yerini bulması ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuk mücadelemiz devam etmektedir"dedi. (DHA)