6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Tanıtımı, Los Angeles'ta Yoğun Katılımla Karşılandı

LOS ANGELES, 22 Mayıs (Xinhua) -- 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Los Angeles kentinde düzenlenen tanıtımında yerel yönetimler, ticaret odaları ve işletmelerden 400'ün üzerinde katılımcı hazır bulundu.

Fuarın tanıtımında açıklama yapan CIIE Genel Müdür Yardımcısı Sun Chenghai, yeni dönemde üst düzey bir açılımı teşvik eden bu eşsiz fuarda daha fazla Amerikalı katılımcının yer almasını umduğunu söyledi.

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek.

Çin'in dışa açılımı genişletmek ve ticaretin serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını ilerletmek üzere aldığı bir dizi yeni tedbir hakkında bilgi veren Sun, Çin'in ultra büyük ölçekli pazarının avantajlarından ve yarattığı fırsatlardan da bahsetti.

Sun, "1 Temmuz 2023'ten itibaren Çin'in genel gümrük vergisi seviyesi yüzde 7.3'e düşürülecek ve bu oran yüzde 9.8'lik DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) taahhüdünün çok altında kalacak. Çin yabancı yatırımların girişi için eşiği düşürmeye devam ediyor. Ticari yasak listeleri, ülkedeki yabancı yatırımlar için 31'e indirilerek yüzde 6,1; 2022 yılında hayata geçirilen pilot serbest ticaret bölgeleri için ise 27'ye indirilerek yüzde 10 oranında azaltılmış olacak" dedi.

Daha önce beş kez düzenlenen CIIE'de elde edilen başarılardan bahseden Sun, fuar organizatörünün bu yıl ticaret grupları oluşturmaya, alıcıların çok kanallı ve hedefli alıcı davetini güçlendirmeye ve imzalanan sözleşmelerin uygulanmasını teşvik etmeye devam edeceği sözünü verdi.

Yaklaşan fuara daha fazla Çinli ve yabancı alıcı ile profesyonel ziyaretçinin katılmasını bekleyen Sun, şu ana kadar sözleşmeye bağlanan sergi alanının 280.000 metrekareyi aştığını ve kayıtlı şirket sayısının 850'yi geçtiğini söyledi.

Sun, "Halihazırda fuara 50.000 metrekareden fazla sergi alanına sahip 111 Amerikan şirketi katılıyor. Bu şirketlerden 57'si ilk 500'deki ve sektörün önde gelen şirketleri olma özelliğine sahipken, fuarda 40.000 metrekareden fazla sergi alanları bulunuyor" dedi.

Çin ve ABD'nin dünyanın en büyük iki ekonomisi olduğuna dikkat çeken Sun, iki ülke arasındaki kapsamlı ekonomik alışveriş ve derinlemesine işbirliğinin her iki tarafın ekonomik çıkarları ve dünya ekonomisinin sağlıklı gelişimi için olanak sunduğunu söyledi.

Sun, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin ve ABD arasındaki ilişki ve tatbiki işbirliği için eşsiz bir fırsat ve platform" dedi.

Los Angeles Belediye Başkan Yardımcısı Erin Bromaghim, Los Angeles'ın CIIE'nin tanıtımı için Kaliforniya'daki diğer tüm ortaklarla yakın şekilde çalışmayı beklediğini hatırlattı ve daha fazla Amerikan şirketinin ürünlerini CIIE'de sergilemesi çağrısında bulundu.