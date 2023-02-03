6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 500'ün Üzerinde Şirket Kayıt Yaptırdı

SHANGHAİ, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Bürosu Cuma günü yaptığı açıklamayla bu yıl 5-10 Kasım tarihlerinde Shanghai kentinde çevrimdışı olarak düzenlenecek 6. CIIE için 500'den fazla şirketin katılım kaydı yaptırdığını duyurdu.

SHANGHAİ, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Bürosu Cuma günü yaptığı açıklamayla bu yıl 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai kentinde çevrimdışı olarak düzenlenecek 6. CIIE için 500'den fazla şirketin katılım kaydı yaptırdığını duyurdu.

Büro, bu şirketlerin toplam sergi alanının 200.000 metrekareyi aştığını açıkladı.

CIIE Bürosu Müdür Yardımcısı Sun Chenghai, 6. CIIE'nin katılımcılar ve ticaretle uğraşanlar arasındaki pragmatik işbirliğini derinleştirmeye yönelik etkin bir platform oluşturacağını söyledi.

CIIE Bürosu'nun diğer müdür yardımcısı Liu Fuxue ise, fuarın yurtiçi ve yurtdışında gezici gösterileri güçlendireceğini, renkli ve ilgi çekici aktiviteler tasarlayacağını ve katılımcılar ile ticaretle uğraşanlar için daha fazla yüz yüze etkileşim olanakları yaratacağını vurguladı.