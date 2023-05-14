6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

SHANGHAİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi (Shanghai) Şirketi'nin Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Departmanı Genel Müdürü Fang Hui, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek olan 6.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) katılımcıları için düzenlenen imza töreni, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi ( Shanghai ) Şirketi'nin Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Departmanı Genel Müdürü Fang Hui, 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek olan 6. CIIE için hazırlık çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Fang Cumartesi günü yaptığı açıklamada, gıda ve tarım ürünleri, otomobiller, akıllı endüstriler ve bilgi teknolojileri, tüketim malları, tıbbi ekipman ve sağlık bakım ürünleri ve hizmet ticareti gibi sektörleri kapsayan sözleşmeli iş fuarı alanının 260.000 metrekareyi aştığını belirtti.

6. CIIE için şu ana kadar 300'den fazla katılımcı ilan edilmiş olup, bunların tamamı fuara kayıt yaptıran ve nispeten büyük sergi alanlarına sahip olan şirket ve kuruluşlardan oluşuyor.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu'nun katılımcı kabul departmanı müdürü Cui Ying, fuarın fiili katılım yoluyla düzenleneceğini söyledi. 6'ncı CIIE için küresel tanıtım faaliyetleri Asya, Afrika, Avrupa ve Okyanusya'da 10'dan fazla ülke ve bölgede gerçekleştirilirken, tanıtımların daha fazla ülkede yapılması planlanıyor.

Cui, "Fuara katılmaya istekli olan ülkeleri kalkınma başarılarını, avantajlı sektörlerini, kültür ve turizmlerini ve temsilci işletmelerini tanıtarak ulusal imajlarını sergilemeye davet ediyoruz" dedi.