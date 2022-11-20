6. Çin-Güney Asya Fuarı, Çin'in Yunnan Eyaletinde Başladı

KUNMİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin-Güney Asya Fuarı ve 26. Çin Kunming İthalat ve İhracat Fuarı, Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'deki Dianchi Gölü kıyısında eğlenen insanlar, 18 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Guansen/ Xinhua)

KUNMİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin-Güney Asya Fuarı ve 26. Çin Kunming İthalat ve İhracat Fuarı, Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

"Yeni Kalkınma için Yeni Fırsatlar" temasının ele alınacağı, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düzenlenen dört günlük oturuma 80 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılım sağlanacak.

Fuar kapsamında, yeşil enerji, plato özellikli modern tarım, biyotıp ve sağlık, ileri düzeyde imalat ve turizm kültürü gibi başlıklarda toplam 13 pavyon kuruldu.

Fuar, ekonomik ve ticari işbirliği ile halklar arası alışveriş için bir platform konumunda. Bu yılki fuarda 200'den fazla projeye imza atılması ve yatırımların 400 milyar yuanı (56,2 milyar ABD doları) aşması bekleniyor.

İstatistiklere göre, ilk fuarın düzenlendiği 2013 yılından bu yana 89 ülke, bölge ve uluslararası kuruluş katılım gerçekleştirdi ve 2.770 yerli ve yabancı projeye imza atıldı.