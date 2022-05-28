6 bin yavru balık İzmit Körfezi'ne salındı - Haberler

6 bin yavru balık İzmit Körfezi'ne salındı

2017 yılından bu yana 30 bin yavru balık denizle buluştu

KOCAELİ - Doğal ortamlarından alınarak anaç balıklardan elde edilen 6 bin levrek, çupra ve kalkan yavruları denize salındı. 2017 yılından bu yana 30 bin yavru balığı denizle buluşturduklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir damla suyu arıtmadan denize bırakmıyoruz. Marmara Denizine bırakılan toplam atık suyun yüzde 53'ü ön arıtma ile salınıyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük doğal limanlarından biri konumunda olan İzmit Körfezi, yapılan çalışmalarla yeniden mavi görüntüsüne kavuştu. Canlı popülasyonunu arttırmak için daha önce "İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" dolayısıyla denize binlerce balık salınmıştı. Bugün yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Değirmendere Sahilinde gerçekleştirdiği törenle 6 bin yavru balığı denizle buluşturdu.

"Tesislerimizin yüzde 72'si ileri biyolojik arıtma"

Deniz popülasyonuna önem verdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Balıklandırma projesinin ilki Değirmendere'de 2017'de başlamıştı. Bugün yeniden 6 bin balık salımı gerçekleştiriyoruz. Bir damla suyu arıtmadan denize bırakmıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin şampiyonuyuz. Tesislerimizin yüzde 72'si ileri biyolojik arıtma. Marmara Denizine bırakılan toplam atık suyun yüzde 53'ü ön arıtma ile salınıyor. Kocaeli'nin deşarj yaparak denize bıraktığı suyun yüzdesi ise 8. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapılan çalışmalar var. En önemlisi İzmit Körfezi'nin doğu yakasında yapılacak. Bakanlığımızla birlikte yapacağımız çalışmayla dip çamurunu temizleyeceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde ilk balık salınımını 2017 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılından bu yana 30 bin yavru balık denizle buluşturuldu.