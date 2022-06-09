6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin davada doktorlara 3'er yıl hapis cezası - Haberler

6 aylık bebeğin ölümüne ilişkin davada doktorlara 3'er yıl hapis cezası

Mahkeme, doktorların ayrıca 5 ay süreyle görevlerini yapmamalarına karar verdi

İSTANBUL - Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle tedavi edilirken hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık doktorları 3'er yıl hapis cezasına çarptırırken, doktorluk görevini yapmalarının da 5 ay süre ile yasaklanmasına hükmetti.

Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğum bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden 6 aylık Miray Türkkan'ın ölümüne ilişkin doktor sanıklar Nurettin Onur K. ile Elvis K.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, maktul bebeğin ailesi ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz doktor sanık Nurettin Onur K. da avukatıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda uygulanan ilaç tedavisinin normal düzeyden yüksek seviyede uygulandığı ve bebeğin ölümüne yüksek dozda uygulanan ilacın sebep olduğu kaydedildi. Açıklanan mütalaada, sanık Elvis K.'nin daha önce bu tedaviyi uygulamadığı, ilk defa ölen bebek üzerinde uyguladığını kabul ettiği ve buna rağmen daha önce bu tedaviyi hiç uygulamayan sanık Elvis K.'ye diğer sanık Onur K.'nin tedavi uygulamasını devrettiği aktarıldı.

Mütalaada, her iki sanığın da tedbirsiz ve özensiz davranışları neticesinde yanlış miktarda ilaç tedavisi uygulayarak Miray bebeğin taksirle ölümüne neden oldukları, bu nedenle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Doktorlara güvendik. Biri bilgisizdi, biri sorumsuzdu"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki anne Nurcan Türkan, "Biz çocuğumuz için doktorlara güvendik. Biri bilgisizdi, biri sorumsuzdu. Bir ilaç tedavisiyle kaybettik. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Hesaplama hatası söz konusu oldu"

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Nurettin Onur K. ise "Miray bebek için biz de büyük üzüntü duyduk. Esasında hastamızın ağır bir kalp yetmezliği ve metabolizma hastalığı vardı. Biz de kalbini destekleyebilmek için tüm ilaçları damardan kullanıyorduk. Bunların hepsi de kalp destekleyici ilaçlardı. Hızlı etkili olması için yükleme dozundan başlayıp ilave dozuna geçilmeyi planladık. Hesaplama hatası söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Nurettin Onur K., "Yanlış bir ilaçtan oluşan bir hata varsa sorumluluk bana aittir ancak dozu hususunda evimden gelip kontrol etmek gibi bir şansım bulunmamaktadır. Diğer sanık Elvis K.'nın da kendisine yardım talebinde bulunduğumu ancak kendisinin tedaviyi 'ben yaparım, ben hallederim' dediğini beyan etmiştir. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

3'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar

Mahkeme, doktor sanıklar Nurettin Onur K. ile Elvis K.'nın maktul bebeğe uygulanan ilaç tedavisinin miktarını normal düzeyinden çok fazla şekilde uyguladıklarını, sanık Elvis K.'nın daha önce hiç o tedaviyi uygulamamasına rağmen maktule uygulanan tedaviyi bu konuda bilgisiz, tedbirsiz ve deneyimsiz şekilde uyguladığını, ayrıca sanık Nurettin Onur K.'nın da bu uygulamaya onay verdiğini değerlendirdi.

Her iki sanığın da kusur seviyesinin 'asli kusur' derecesinde olduğunu belirten mahkeme, eylemin işlendiği yerin kamu hastanesi olması, sanıkların doktor sıfatı taşımasına rağmen kendilerine bu sıfatlarından dolayı duyulan güveni boşa çıkarmaları ve maktulün yaşı ile geride kalan ailenin bu kapsamdaki zararı gerekçeleriyle, her 2 sanığı 'taksirle öldürme' suçundan 3'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, sanıkların doktorluk mesleğinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle aldıkları ceza gerekçesiyle, doktorluk görevini yapmalarının da 5 ay süre ile yasaklanmasına karar verdi.

"Başka Miray'lar ölmesin"

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktul bebeğin babası Şahin Türkan, "Bu dava 6 seneden beri devam etmektedir. Davayı ilk günden son güne kadar takip ettik. Mahkemenin verdiği karar bizim çocuğumuzu tekrar getirmeyecek ama diğer Miray'lar için belki bu vasıtayla doktorlar görevlerini daha dikkatli yaparlar. Başka Miray'lar ölmesin" ifadelerini kullandı.