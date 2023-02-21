6,4 Büyüklüğündeki Deprem Lübnan'da da Hissedildi

TRABLUSŞAM, 21 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın Trablusşam kentinde hissedilen şiddetli depremin ardından açık alanlarda oturan insanlar, 20 Şubat 2023. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bildirdiğine göre iki hafta önce meydana gelen iki büyük depremin ardından Pazartesi gecesi Türkiye'nin güneyinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Yerel medyanın bildirdiğine göre sarsıntı Suriye, Ürdün, İsrail, Lübnan ve Mısır'da da hissedildi. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)