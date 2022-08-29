6.4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Mentawai Adası'nın 116 kilometre kuzeybatısında 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMGK), yerel saatle 10.29'da meydana gelen depremin derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı. Yetkililer, tsunami riskinin bulunmadığını bildirdi. Jakarta'da yerel saatle 05.34'de de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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