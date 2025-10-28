6.1 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Bakanlardan Açıklamalar

'İLETİŞİM ALTYAPIMIZDA BİR SORUN BULUNMAMAKTA'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

'HASAR TESPİT EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diledi. Bakan Kurum, " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEVLET KURUMLARIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDADIR'

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlgili tüm devlet kurumlarımız görevlerinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri çok önemlidir. Sosyal medya ve diğer mecralardan yayılan doğru olmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN UYARI

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşılarak, "Önce kendi emniyetinizden emin olun. Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın. Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" denildi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,