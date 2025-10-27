Haberler

6,1 Büyüklüğündeki Deprem İçin Sağlık Bakanı'ndan Açıklama

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı ve süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

