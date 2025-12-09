5G, sanayide verimliliği yüzde 30'a kadar artırabilir

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, 5G teknolojisinin sanayide üretim süreçlerini kökten değiştireceğini belirterek, "Çin'in uyguladığı '5G+ akıllı fabrika' modeliyle bazı sektörlerde yüzde 20 ile 30'lara varan verimlilik artışları raporlandı" dedi.

Türkiye'de 5G teknolojisinin kullanıma hazırlık süreci devam ederken, TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, sanayide dijital dönüşümün anahtarının 5G altyapısı olduğuna dikkati çekti. Baki, özellikle Çin'in hayata geçirdiği '5G+ akıllı fabrika' modeliyle üretimde ciddi verim artışı elde edildiğini söyledi.

'HATA ORANLARI DÜŞÜYOR'

Dünyada sanayi alanında en çok konuşulan konunun 5G ve Çin'in uyguladığı '5G+ akıllı fabrika' modeli olduğunu ifade eden Baki, "Çin, bu teknolojiyi erken devreye aldı. 5G+ sayesinde fabrikalarda makineler ve sensörler gerçek zamanlı iletişim kuruyor. Arıza ve duruş süreleri azalıyor, hata oranları düşüyor, kalite yükseliyor ve üretim hatları daha esnek hale geliyor. Bu sayede bazı sektörlerde yüzde 20 ile 30'lara varan verimlilik artışları raporlandı" diye konuştu.

'ÇİN'E BENZER BİR DÖNÜŞÜM MÜMKÜN'

Türkiye'de de benzer bir başarının sağlanabileceğini vurgulayan Baki, doğru ve stratejik yatırımlarla 5G teknolojisinin sanayide önemli fark yaratacağını söyledi. Baki, " Türkiye'de 5G özellikle sanayi bölgelerinde uygulanırsa; otomasyon, sensörler, IoT cihazları ve veri analitiğiyle birleştiğinde Çin'e benzer bir dönüşüm mümkün. Bu adımlar atılırsa üretimde dijitalleşme hızlanır" dedi.

'MALİYET DÜŞER, KALİTE ARTAR'

5G entegrasyonunun sanayiye birçok avantaj sağlayacağını kaydeden Baki, "Bu sistem sayesinde daha az duruş ve arıza, daha düşük maliyet, daha yüksek kalite ve daha rekabetçi bir üretim kapasitesi elde edilir. Kısacası 5G yalnızca hızlı internet değil, sanayiyi modernleştiren ve ülkenin rekabet gücünü artırabilecek stratejik bir teknolojidir" diye konuştu. Çin'in erken hamle yaparak somut sonuçlar aldığını belirten Baki, "Türkiye de doğru adımları zamanında atarsa benzer kazanımlar sağlayabilir. 5G yatırımları, sanayinin geleceği açısından kritik önem taşıyor" dedi.