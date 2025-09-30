5G Rekabeti: ABD ve Çin Arasındaki Çekişme Giderek Artıyor

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/TOLGA YANIK - Türkiye'de 2026'da ülke genelinde kullanılmaya başlanması planlanan 5G dünyada da giderek yaygınlaşırken özellikle altyapı ve patentlerde ABD-Çin rekabeti yoğunlaştı.

Anadolu Ajansının (AA) "İletişimde 5G Devri" dosyasının bu haberinde dünyada 5G kullanımına ilişkin son durum ele alındı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 5G kullanımıyla daha hızlı bağlantı, daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistem oluşması öngörülüyor.

Bu teknolojiye sahip olmak isteyen ülkeler altyapı çalışmalarıyla ilgilenirken dünyanın önde gelen ülkeleri de rekabete odaklandı.

Dünyada 5G kullanan ilk ülke 2018'de ABD oldu. ABD'nin dört büyük telekomünikasyon şirketi kullanıcılarına 2019'da ülke genelinde daha fazla alanda 5G hizmeti sunmaya başladı.

Bu ülkenin ardından Güney Kore 5G ağını kurdu. Bu kurulum ile Asya ülkeleri ABD'yi geride bırakarak çok daha gelişmiş 5G hizmeti sunmaya başladı. ABD, 2026'ya kadar yaklaşık 200 milyon 5G aboneliğini aktif etmeyi planlıyor. Hedeflenen bu rakamlarla ABD mobil pazarının yüzde 72'sinin 5G'yi kapsaması öngörülüyor.

En yaygın 5G ağı Çin'de

Japonya, Çin ve Güney Kore ise 5G teknolojisi konusunda lider ülke konumuna geldi. Özellikle Çin, devletin de büyük desteği ile hem üretim hem de yaygın kurulumla dünyanın en büyük 5G ağına sahip ülke olarak kayıtlara geçti.

ABD ve Asya'nın devlerinin ardından 2020'nin sonlarına doğru Avrupa atağa kalktı. İngiltere, İtalya, Belçika, Letonya, Çekya, Danimarka, Avusturya, Almanya, İrlanda, İsveç, Macaristan, Romanya, Slovenya, İspanya, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya ve Hollanda birbiri ardına 5G teknolojisi kullanmaya başladı.

Buna karşın Avrupa'da, Asya ülkelerine kıyasla kullanıcı başına düşen baz istasyonu sayısı oldukça düşük kaldı.

4G baz istasyonlarının 5G'ye dönüştürülmesi konusunda yavaş ilerleyebilen Avrupa ülkelerinin bu sorununun, 4G'ye geçişin de gecikmeli olarak gerçekleşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

En hızlı 5G Suudi Arabistan'da

5G kullanan diğer ülke ise Suudi Arabistan olarak dikkati çekiyor. Suudi Arabistan, 5G hızının en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor. Orta Doğu ülkeleri arasında yüksek 5G hızına sahip bir diğer ülke olarak Kuveyt öne çıkıyor.

Yapılan araştırmalar ve bazı telekomünikasyon şirketlerinin hazırladığı raporlara göre, 2027'de dünya genelinde yaklaşık 4,5 milyar 5G abonesi olacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da ise tercih edilen mobil abonelik türünün yüzde 85 ile 5G olması bekleniyor.

Altyapıda ABD-Çin rekabeti

5G'nin yaygınlığı dünya genelinde artarken bu teknolojinin altyapısına yönelik rekabet de kızıştı. Uzun yıllara dayanan ABD ve Çin'in teknoloji rekabetinin en önemli alanlarından birini 5G teknolojisi oluşturuyor.

Huawei ve ZTE gibi 5G'de küresel oyunculara sahip Çin, bu teknolojiyi kullanmanın ötesinde ihraç etmeye dayalı bir strateji izliyor. Çin'in 5G'de küresel büyüme politikasına karşın ABD güvenlik odaklı bir yaklaşımı tercih ediyor.

Geçen yıllarda Huawei ve ZTE'nin de aralarında bulunduğu birçok Çinli şirketin 5G ekipmanlarının kullanımını yasaklayan ABD, 5G altyapılarında Çin merkezli olmayan Ericsson, Nokia ve Samsung gibi şirketlerin ürünlerine yer veriyor.

ABD'ye benzer şekilde Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler de Çin üretimi 5G ekipmanlarına kısıtlama uyguluyor.

Özellikle ABD ve Avrupa'da Çinli üreticilere yönelik kısıtlayıcı politikalar bulunsa da Çinli firmalar 5G teknolojisindeki güçlü konumunu sürdürüyor. Çinli şirketler Asya'dan Orta Doğu'ya birçok ülkenin 5G altyapısının kurulmasında rol oynayarak, yerel telekomünikasyon şirketlerine teknoloji sağlıyor.

Yarış patent sayılarına da yansıdı

ABD'li şirketler 5G baz istasyonu pazarında Çinli firmalar gibi öne çıkmasa da Qualcomm gibi çip firmaları ve Oracle, Cisco gibi altyapı yazılımı şirketleriyle ekosistemin kritik bileşenlerini üretiyor.

Patent sayıları da 5G teknolojisindeki rekabeti ortaya koyuyor. Listede en fazla patentle ilk sırada Çinli Huawei yer alıyor. Huawei'yi ABD'li Qualcomm ve Güney Kore merkezli LG takip ediyor. Patent listesinde 4'üncü sırada Samsung, 5'inci sırada Ericsson, 6'ncı sırada ise ZTE yer alıyor.

6G için de hazırlıklar yoğunlaşıyor

5G'de öne çıkan birçok şirketin gelecek nesil iletişim altyapılarına yönelik çalışmaları da bulunuyor. 6G vizyonu bulunan Huawei'nin yanı sıra Ericsson da 2020'den bu yana bu kapsamda çalışmalar yapıyor.

5G teknolojisi, yapay zeka, nesnelerin interneti ve otomasyon teknolojilerinin ürettiği yüksek boyutlu veri miktarını gerçek zamanlı olarak işlemeyi mümkün kılarken 6G ile daha ileri seviye bir teknik altyapının oluşturulması hedefleniyor. 6G'nin, 2030'lu yılların başlarında ticari pazarlara sunulması bekleniyor.