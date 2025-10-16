5G İhalesinde Kazananlar Belli Oldu

5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde, 3,5 GHz frekansında B4, B5, B6, B7 ve B8 paketleri için teklif alma süreci tamamlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinde, 3,5 GHz frekansında 5 ayrı 1x20 MHz bant genişliği için teklifler alındı.

Bu çerçevede, 1x20 MHz bant genişliğindeki B4 paketi için Turkcell ve Türk Telekom 50 milyon dolar, Vodafone 61 milyon dolar kapalı teklif verdi.

Bu paket için üç şirket de sözlü teklif verdi. Bu aşamaya, kapalı turun en yüksek teklifi olan 61 milyon dolarla başlandı.

Söz konusu paket için sözlü teklif süreci 23 tur sürerken bu pakete 187 milyon dolarla en yüksek teklifi veren şirket Turkcell oldu.

Daha sonra B5 paketi için kapalı teklif verme aşamasına geçildi.

Söz konusu B5 paketi için üç şirket de 50'şer milyon dolar kapalı teklif verdi.

Bu paket için üç şirket de sözlü teklife katılım sağladı. Vodafone 22'nci turda, Türk Telekom da 24'üncü turda çekildi. Turkcell ise 186 milyon dolarla 25'inci turda bu paket için en yüksek teklifi veren şirket oldu.

B6 paketi için de üç katılımcı şirket de 50'şer milyon dolar kapalı teklif sundu ve sözlü teklif sürecine katıldı.

Vodafone 25'inci turda teklifini artırmadı. Söz konusu paket için sözlü teklif süreci 29 tur sürerken Turkcell 208 milyon dolarla en yüksek teklifi sundu.

Türk Telekom'dan B7 ve B8 paketlerine en yüksek teklif

İhalede B7 paketine ilişkin tekliflerin alınması aşamasına gelindi.

İhalenin bu sürecinde Turkcell'in kapalı teklifi, 3,5 GHz bandında toplam 140 MHz'lik bant genişliğine ulaşması nedeniyle açılmadı.

Türk Telekom ve Vodafone B7 paketi için 50'şer milyon dolar kapalı teklif verdi.

Vodafone 210 milyon dolarla 41'inci turda çekilirken söz konusu paket, 212 milyon dolarla 42'nci turda Türk Telekom'da kaldı.

B8 paketi için de Türk Telekom ve Vodafone 50'şer milyon dolarlık kapalı tekliflerde bulundu.

Sözlü teklif sürecinde B8 paketi için en yüksek teklifi 248 milyon dolarla Türk Telekom sundu.

3,5 GHz'de frekans aralıkları belirlendi

Böylece 3,5 GHz frekansında Turkcell, B1, B4, B5 ve B6 paketlerini kazanırken toplam bant genişliği 140 MHz'ye ulaştı.

Türk Telekom, B2, B7 ve B8 paketleriyle 120 MHz, Vodafone da B3 paketiyle 80 MHz bant genişliğini elde etti.

Frekans aralıkları olarak ise 3460-3580 MHz Türk Telekom'un, 3580-3660 MHz Vodafone'un ve 3660-3800 MHz Turkcell'in oldu.