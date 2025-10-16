Haberler

5G İhalesi 3,5 Milyar Dolara Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin asgari değerin üzerine çıkarak 3 milyar 534 milyon dolara ulaşmasının ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlenen 2 milyar 125 milyon dolar hedefinin, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştığını bildirerek, "Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tamamlanan "5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi"ni değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon dolar hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
