Vodafone'dan Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri

Dünyada 12 ülkede 5g'yi hayata geçiren Vodafone, Türkiye'de de 5G hazırlıklarını sürdürüyor. 5G konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halinde olan ve bugüne kadar pek çok pilot çalışmaya imza atan şirket, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirdi. Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlanan ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil'e Türkiye dahil 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla eşlik etti.

Vodafone, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserine imza attı. Nil Karaibrahimgil'in katılımıyla gerçekleşen Vodafone 5G 23 Nisan Konseri'nde, ünlü sanatçı Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlandı. Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer aldı.

"MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN 10 KATA KADAR DAHA YÜKSEK HIZ SAĞLAYABİLECEĞİZ"

Konser öncesinde Vodafone Park'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Meltem Bakiler Şahin ve Hasan Süel, şirketin 5G hazırlıkları ve konser hakkında bilgi verdi. Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Bugün, dünyada 80'i aşkın ülkede 200'ün üzerinde ticari 5G şebekesi kullanıma sunulmuş durumda. Bu ülkelerde yapılan ilk uygulamaların özellikle dikey sektörlerde üretim ve otomasyon, oyun ve eğlence, ulaşım ve sağlık alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak, önümüzdeki dönemde şu an belki bilmediğimiz daha birçok alanda yeni uygulamalar göreceğiz. 5G, kullanıcı deneyimi açısından 4.5G'ye göre daha güçlü ve etkin alternatifler sunan bir teknoloji. 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme süreleri, güvenilirlik ve yüksek hızlar ile mevcut bağlantı hizmetlerinin ileri seviyelere taşınması ve gerçek zamanlı olması mümkün hale gelecek. Bu sayede, yüksek kalitede canlı yayın yapabilme, sanal gerçeklik üzerinden ziyaretler, gaming gibi alanlar öne çıkacak. Vodafone Grubu bugün 12 ülkede 5G'yi hayata geçirmiş durumda ve bu ülkelerin sayısını artırmaya devam ediyor. Vodafone Türkiye olarak, bu global deneyimi ülkemize de taşımaya başladık. Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yeni nesil 5G teknolojimizle müşterilerimiz için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayabileceğiz."

"İHALENİN BİR AN EVVEL YAPILMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Hasan Süel ise şöyle konuştu:

"Vodafone olarak, 2030 yılında daha dijital bir Türkiye hayal ediyoruz. 5G dediğimizde, birçok sektörde yenilikçi yaklaşımlarla iş yapış şekillerini değiştirecek ve hem ekonomik hem de sosyal alanlarda katma değer yaratacak bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla, Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecine sadece bir teknoloji evrimi olarak bakmamak gerekiyor. Daha geniş bir pencereden bakarsak, tam anlamıyla dijitalleşmiş bir ülke olma yolunda atılan önemli bir adım. Biz 5G ihalesinin bir an evvel yapılmasını önemsiyor ve istiyoruz. Bu anlamda spektrum kaynaklarının yatırımı teşvik eden yetkilendirme süreçleri ile tahsis edilmesinin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. İhalenin kısa vadede olmaması durumunda, sektörün ihtiyacı olabilecek bazı frekansların operatörlere geçici veya uzun süreli tahsisinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Artan data kullanımı ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını düşündüğümüzde, daha verimli, hızlı ve yüksek kapasiteli hizmet verebilmemiz için, 5G ihalesinin ötelenmesi durumunda yeni frekansların kullanıma sunulması ihtiyacı doğacak. Bu, hem bizim gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak 5G öncesinde yapacağımız yatırımların verimliliğini artırmamıza, hem de müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmamıza imkan sağlayacak. İlave frekans tahsisini 5G ihalesini beklemeksizin gerçekleştirmek, teknolojik dönüşümü kolaylaştırarak, geçiş sürecinde sektöre hız ve öngörülebilirlik kazandıracak."

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen "Vodafone 5G 23 Nisan Konseri" için statta özel bir sahne kuruldu. Şarkılarını Vodafone FreeZone Stüdyo'dan seslendiren Nil Karaibrahimgil, 4.5G'ye kıyasla 10 kata kadar daha düşük gecikme süresine sahip olan Vodafone 5G üzerinden stattaki sahneye ve sahnede canlı olarak çalan orkestrasına hologram olarak bağlandı. Sahnede hologram görüntüsüyle yer alan Karaibrahimgil'e dünya çocukları da hologramlarıyla eşlik etti. Ekranları başındaki izleyiciler de "5Gile23Nisan" hashtag'iyle gönderdikleri tweet'ler ve alkış emojileri ile konser coşkusuna ortak oldu.

3700-3800 MHZ BANDINDA 5G ALTYAPISI

Vodafone Park'ta 5G üzerinden gerçekleştirilen konser için deneme izni kapsamında ilgili lokasyonlara 3700-3800 MHz bandını kullanan bir 5G altyapısı kuruldu. Söz konusu altyapının trafiği, 5G için çok önemli olan fiber altyapı üzerinden taşındı. 5G'nin en önemli bantlarından biri olan C-Bant frekansları kullanılarak 5G'nin sunduğu imkanlar deneyimlendi. C-Banttaki yüksek bant genişliği sayesinde, hologram görüntüleri yüksek kaliteli bir şekilde aktarılırken, fiber ve 5G'nin birleşmesiyle gecikme süreleri de minimize edildi. Bu sayede, 5G teknolojisi ile tüm izleyicilere kesintisiz bir deneyim yaşatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel