5G Ağı, Çin'in Kuzeyindeki Shanxi Eyaletinde Çoğu Köyü Kapsıyor

TAİYUAN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan ve kömür üretiminde yüksek öneme sahip Shanxi eyaletinde kırsal dijital altyapıyı güçlendirmeye yönelik bir kalkınma planı dahilinde köylerin çoğu 5G ağ kapsamına ulaştı.

TAİYUAN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan ve kömür üretiminde yüksek öneme sahip Shanxi eyaletinde kırsal dijital altyapıyı güçlendirmeye yönelik bir kalkınma planı dahilinde köylerin çoğu 5G ağ kapsamına ulaştı.

Eyalet iletişim idaresine göre, eyalette 67.000 5G baz istasyonu kuruldu ve 12.317 idari köyü kapsayan internet ağında ortalama indirme hızı 300 Mbps'yi aşıyor.

5G teknolojisi, kırsal çiftçileri de güçlendirdi. Yuncheng şehrindeki Ruicheng ilçesinden 51 yaşındaki Hu Tianni, Yuanpeng Akıllı Çiftliğindeki 1.000 mu (yaklaşık 66,7 hektar) buğday tarlasındaki sulamayı ve gübrelemeyi bir cep telefonu veya bilgisayar kullanarak uzaktan kontrol edebiliyor.

Şu anda Shanxi'de 12,5 milyon 5G kullanıcısı var ve kırsal 5G ağı eyaletteki 1.272 ilçenin tamamını kapsıyor.

Geçen yıl Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan dijital altyapı geliştirme planına göre Çin, 2025 yılına kadar tüm şehir ve kasabaların yanı sıra köylerin çoğunda 5G ağ kapsama alanına ulaşmayı hedefliyor.