59. Uluslararası Kiraz Festivali Kültür Çadırı Açıldı
Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında açılan kültür çadırında, çeşitli sanat etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kültür çadırı törenle açıldı.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında sahil dolgu alanında festival boyunca kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan çadır, kapılarını sanatseverlere açtı.
Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, açılışta yaptığı konuşmada, festivalde önemli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini belirtti.
Kültür çadırında, festival boyunca gravür sergisi, Tekirdağ Yazarlar Platformu söyleşisi, Macaristan tanıtım etkinliği ve Tekirdağ yazarlarıyla buluşuyor paneli düzenlenecek.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel