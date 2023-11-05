589 bin 112 deniz kaplumbağası, denizle buluştu

KORUMA altındaki 20 kumsalda bu yıl 445 bin 592 caretta caretta ile 143 bin 520 Chelonia mydas (yeşil kaplumbağa) olmak üzere toplam 589 bin 112 deniz kaplumbağası yavrusu, yumurtalarından çıkarak denizle buluştu.

KORUMA altındaki 20 kumsalda bu yıl 445 bin 592 caretta caretta ile 143 bin 520 Chelonia mydas (yeşil kaplumbağa) olmak üzere toplam 589 bin 112 deniz kaplumbağası yavrusu, yumurtalarından çıkarak denizle buluştu.

Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren, sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan deniz kaplumbağalarının nesilleri tehlike altında bulunuyor. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının yumurtalarının bulunduğu 20 kumsalda koruma çalışmaları yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin taraf olduğu 'Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması' ve 'Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesi'nin Korunması Sözleşmeleri' kapsamında yürüttüğü çalışmalarla deniz kaplumbağalarının her yıl denizle buluşmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, deniz kaplumbağalarının korunması için 20 bölgede yuvalama alanı belirlendi. Bu alanların 14'ü DKMP Genel Müdürlüğünce, Özel Çevre Koruma alanı olan diğer bölgeler ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca korunuyor. 2023 yılında kaplumbağa kumsallarında yumurtalardan 445 bin 592 caretta caretta yavrusu, 143 bin 520 yeşil kaplumbağa yavrusu olmak üzere toplam 589 bin 112 deniz kaplumbağası çıkarak denizle buluşturuldu.

Koruma çalışmaları kapsamında turistler, sanayiciler ve yöre halkı, kumsalı nasıl kullanacakları konusunda bilgilendiriliyor ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Yuvalara kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapılıyor ve su altında kalan kafesler daha kuru kumul ortamlara taşınıyor. Koruma çalışmalarının yanı sıra deniz kaplumbağalarının beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için uydu vericiler takılarak deniz kaplumbağaları takibe de alınıyor. (DHA)