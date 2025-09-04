58 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 31 ayrı suçtan toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. isimli firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde saklandığı tespit edilen C.Ö.'yü baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında C.Ö'nün Çerkezköy'de bir evde saklandığını belirledi.
İkamete baskın düzenleyen ekipler, 31 ayrı suçtan hakkında toplam 58 yıl hapis cezası bulunan C.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel