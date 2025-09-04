Haberler

58 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

58 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 31 ayrı suçtan toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. isimli firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde saklandığı tespit edilen C.Ö.'yü baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
