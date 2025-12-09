Beyoğlu'nda hırsızlık suçlarından 58 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Beyoğlu'nda, hırsızlık suçlarından 58 yıl hapis cezası ve 23 suçtan arama kaydı olan firari kadın yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 58 yıl hapis cezası ile 23 suçtan arama kaydı olan firari hükümlü Sultan T'nin, Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Ekipler 2019 yılından beri aranan Sultan T'yi yakaladıkları dairede, çeşitli uyuşturucu maddelerin bulunması üzerine eşi Tarık T'yi de gözaltına aldı.

Firari hükümlü ile gözaltına alınan eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.