58. Kütüphane Haftası Karabağlar'da başladı

KARABAĞLAR, İZMİR (Bültenler) - Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Muzafffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şamil Sinan An, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve siyasi parti temsilcileri, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Erken ve dernek üyeleri , meclis üyeleri, muhtarlar ve kitaba, okumaya gönül verenler katıldı.

Törende konuşan Başkan Selvitopu, insanlık ortaya çıktığından bu yana bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasının yollarının arandığını söyledi. Yazının bulunmasıyla bilginin tabletlere işlendiğini vebunların mağaralarda saklandığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Anadolu'nun birçok kentinde de benzer arşivlemenin yapıldığını görüyoruz. Bu yönüyle bakıldığında kütüphanelerin ne kadar değerli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. O nedenle tarihte işgalci güçler ilk hedef olarak kütüphaneleri yakmış ve düşmanlarının bilgilenerek güçlenmelerini engellemeye çalışmıştır" dedi.

Teknolojiye rağmen...

Bugün içinde bulunduğumuz teknolojik olanaklara rağmen kütüphanelerin önemini koruduğunu ve oradaki kitapların insan yaşamlarına dokunmaya devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, "Gelecek kuşaklar açısından kütüphanelerimizi desteklemek, geliştirmek önemini koruyor. Karabağlar'da da yaşama geçirdiğimiz her kültür merkezinde kütüphane, olmazsa kitaplık kurmaya özen gösteriyoruz. Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı, çocuklarımızın yoğun ilgisini görüyor. Hizmete açtığımız Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kütüphaneler mevcut. Bunları geliştirmek için çalışıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde de bir kütüphane olacak. Belediye olarak görevimiz bu konuda elimizden gelen desteğive Karabağlar'daki insanlarımızın buralardan yararlanmasını sağlamak. Ortak hedefimiz bilgili ve güçlü bir toplum yaratmak. Bu etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şamil Sinan An konuşmasında kitap okumanın önemine vurgu yaparken, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta'yla Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Erken de Türkiye'deki kütüphane sayıları ve çalışanlarıylailgili katılımcıları bilgilendirdi. Erken, kütüphaneciliğin geliştirilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı. Karaçanta da Şakran Cezaevi'nde kütüphane kurulacağı ve yıkılan İzmir İl Halk Kütüphanesi'nin yapım ihalesine önümüzdeki günlerde çıkılacağı bilgisini verdi.

Karakuş ve Puğ söyleşisi...

Konuşmaların ardından Şair, Yazar ve Öğretmen Hidayet Karakuş'la, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Puğ'un söyleşisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Daha sonra Karakuş ve Puğ'a teşekkür plaketi verildi. 58. Kütüphane Haftası'na katkısı nedeniyle Başkan Selvitopu'na da plaketini İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta takdim etti.

Tören kapsamında ayrıca 60 yaşından sonra okumayı öğrenen Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi'nin "sıra dışı okuru" Sebahat Curaoğlu'na sertifikası verildi.

Açılış toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Etkinlikler sürüyor

28 Mart - 03 Nisan 2022 tarihleri arasında kutlanan 58. Kütüphane Haftası kapsamında Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler devam edecek.29 Mart Salı(Bugün)saat 14.00'te Kilimtepe Parkı içindeki Reşat Nuri Güntekin Kitaplığı'nda Yazar Dilge Güney, "Hayalbazlar Geçidi" adlı etkinlikle okurlarıyla buluşacak.

39 Mart Çarşamba günü "Arşivler ve Hakikatlar" konulu panele, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Kutlutürk'le Karabağlar Belediyesi Arşiv Müdürü Hatice Gümüş katılacak. Karabağlar belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'ndaki panel saat 14.00'te başlayacak.

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