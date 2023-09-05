58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yayla ziyaretçilerine eşsiz bir doğa turu sunuyor Mest eden güzellikleri ile dikkat çeken Araç yaylaları keşfedilmeyi bekliyor Kastamonu'nun yaylalarının Yayla Koruma Turizm Bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışma başlatıldı Kastamonu'nun...

58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yayla ziyaretçilerine eşsiz bir doğa turu sunuyor

Mest eden güzellikleri ile dikkat çeken Araç yaylaları keşfedilmeyi bekliyor

Kastamonu'nun yaylalarının Yayla Koruma Turizm Bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışma başlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde 58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yaylada rota oluşturulması Kastamonu Üniversitesi tarafından başlatılan çalımalar devam ediyor. Eşsiz bir doğa turu sunan bölgenin Yayla Koruma Turizm Bölgesi olarak ilan edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin eşsiz doğa manzaralarına sahip, tabiat ve doğa turizminin merkezlerinden olan Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan yaylaların turizme kazandırılması noktasında çalışmalar devam ediyor. İlçede yer alan yaylalar, doğal güzellikleri, geniş ormanlık alanları ve manzaralı piknik yerleri ile yaz turizmi için vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Araç ilçe merkezinden başlayarak 58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yaylada, 'orman ve tabiat turizmi' alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi tarafından yürüyüş rotaları oluşturulması noktasında başlatılan çalışmalar da sürüyor.

Keşfedilmeyi bekleyen Araç yaylaları için Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından turizm rotalarının oluşturulması için keşif gezileri düzenleniyor. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal koordinasyonunda devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 58 kilometrelik güzergah üzerinde birbirine bağlantılı şekilde bulunan 33 yaylanın Yayla Koruma Turizm Bölgesi olarak ilan edilmesi hedefleniyor.

"İlçe merkezinden 58 kilometrelik yol güzergahında 33 tane yayla bulunuyor"

33 yaylanın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Kastamonu'nun Araç ilçesinde tematik yayla yürüyüş yollarını yaptık. Araç ilçe merkezinden tam 25 kilometre yol geldik. Biz yaylalar rotası üzerinden Sindirella Yaylası'ndan başlayarak Atseki, Muammar yaylalarına geldik. Şu anda Fındıklı ve Gölcük yaylalarındanyız. Buradan sonra Munay, Aktaş, Tavşanlı, Kavak, Geley, Soğucak yaylalarına kadar rota belirledik. Toplam ilçe merkezinden, Sindirella ile Yuvalca yaylasına kadar 58 kilometrelik bir yayla rotası var. Bu rota üzerinde toplam 33 tane yayla bulunuyor. Bunların birkaç tanesi yaylacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer yaylalar atıl vaziyettedir. Yayla mimarisi olan yerlerimiz mevcut, Susuz Yaylası çok kalabalık olan yaylalarımızdan bir tanesidir. Bunlar müşahhas olmayan kültür miraslarımızdır. Burada birçok turizm aktivitesi de yapılabilmektedir. Şu anda bizler Fındıklı Yaylasındayız. Burada kamp yapılabilir, karavan turizmi olabilir. Flora, fauna çeşitleri bulunuyor. Bu yaylamız yayla kültürünün ve yaylacılığın sürdürüldüğü bir yer. Geleneksel olarak mimarisi çanta tipi evlerin yaşatıldığı yer. Buralar yayla turizm merkezi olabilecek yerler. Burasını turizmin gelişme, koruma bölgesi, yayla turizmi olması bölgesini hak edecek bir noktadadır. Burasını yayla turizmine kazandırmak istiyoruz. Amacımız yerel halkın kırsal ekonomiden kalkınma sağlamasıdır" dedi.

"Yaylalardaki güzellikleri ve kültürü ortaya çıkarmak ve yaşatmak için tematik turizm yayla rotası oluşturduk"

Yaylacılık kültürünün çok eskilerden beri Türkler tarafından yaşatıldığını anlatan Haberal, "Türkiye'de 26 adet yayla turizm merkezi ilan edilmiştir. Bunların 24 tanesi Karadeniz Bölgesindedir. Ama Kastamonu'da bir yayla turizm merkezi hiç ilan edilmemiş. Yaylalar, kış mevsiminde, hayvanlarına köylerinde ot bulamayanların, yaz ayı geldiğinde taze ot bulmak ve onları hareketlendirmek, temiz havada doğayla baş başa kalabilmek için görülen bu alanda çiçeklerin içerisinde, orman ve yeşillikler içerisinde kalabilmektir. Bizlerin de amacı bu bölgeyi 12 ay turizm yapılabilir hale getirmek. Yayla turizmini tekrar revaca çıkarmak ve bu bölgeyi Yayla Koruma Turizmi Bölgesi olarak ilan ettirmeyi hedefliyoruz. Etrafımızda yaban hayatı koruma ve gelişme sahası bulunuyor. Burada örnek devlet avlak alanı da mevcuttur. Bu geleneksel mimari evlerimizi koruyalım, çanta tipi evler sadece kültürel açıdan Kastamonu'ya özgü evler oluyor. Bunlara sahip çıkalım. Bizlerde bunları ortaya çıkarmak ve yaşatmak için 33 yaylasıyla tematik turizm yayla rotası oluşturmak için rotalandırdık" diye konuştu.

"Amacımız Kastamonu'nun doğasını, tabiatını ülke turizmine sunmak"

Niyetlerinin Kastamonu'nun doğal güzelliklerini ülke turizmine sunmak istediklerini söyleyen Haberal, "Kastamonu Üniversitesi, Tabiat Turizmi ve Ormancılık alanında ihtisaslaşan bir üniversitedir. Bizlerde sahada Araç bölgesinde bu yönde çalışma yürütüyoruz. Bizler, İhtisas Üniversitesi olmamız sebebiyle doğaya, ormana çıkarak neler var, doğa bizlere neler sunmuş, tabiatımızda neler var, hepsini ön plana çıkartıp tabiat turizmi çerçevesinde tematik yayla yürüyüş yolları yaptık. Amacımız Kastamonu'nun doğasını, tabiatını ülke turizmine sunmak" şeklinde konuştu.