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57 Yıl Berberlik Yapan Hasan Erşahin'in Hikayesi

57 Yıl Berberlik Yapan Hasan Erşahin'in Hikayesi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Erşahin, 57 yıl önce başladığı berberlik mesleğini severek yapmaya devam ediyor. Uzun yıllar boyunca aynı müşterileriyle hizmet veren Erşahin, gençlerin bu mesleğe olan ilgisizliğinden de bahsediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Erşahin, 57 yıl önce başladığı berberlik mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

Henüz 12 yaşında çırak olarak girdiği berber dükkanında önce kalfa, sonra da usta olan Erşahin, Camiatik Mahallesi'ndeki küçük dükkanında tek başına çalışıyor.

Erşahin, her sabah erkenden açtığı dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen müşterilerine hizmet veriyor.

"46 yıldır aynı müşterilerim gelir"

Hasan Erşahin, AA muhabirine mesleğe ilkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Askerlik görevinden sonra, 46 yıl önce kendi dükkanını açtığını anlatan Erşahin, "Öğrendikten sonra güzel bir meslek. Berberlik mesleği sayesinde çok çevre edindim. Mesleğimle yaşıt müşterilerim var. 46 yıldır aynı müşterilerim gelir." dedi.

Erşahin, gençlerin bu mesleğe çok hevesli olmadığını belirterek, "Yetiştirdiğim çıraklar bu mesleği yapmadı. Şimdiki gelen çıraklar, 'Bana mesleği öğret' demiyor, 'Kaç para vereceksin?' diyor. Meslek öğrenme hevesi yok." ifadelerini kullandı.

Mesleğe başladığı yıllarda el kuvvetiyle çalışan traş makinelerinin olduğunu anlatan Erşahin, elektrikli makinelerin işi kolaylaştırdığını dile getirdi.

Erşahin, severek yaptığı mesleğini sağlığı izin verdiği sürece devam ettireceğini vurgulayarak, "Anne ve babalar, mesleğe hevesli çocuklarını çıraklığa versinler." dedi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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