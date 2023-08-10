57 İle Yeni Vali Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesine göre 57 ile yeni vali atandı. Aralarında İzmir, Adana ve Manisa'nın da bulunduğu 16 büyükşehrin valisi değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesine göre 57 ile yeni vali atandı. Aralarında İzmir, Adana ve Manisa'nın da bulunduğu 16 büyükşehrin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 57 ile yeni vali atandı. Aralarında İzmir, Adana ve Manisa'nın da bulunduğu 16 büyükşehrin valisi değişti. Söz konusu atama kararlarına göre; Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Hakkari Valisi Ali Çelik, Iğdır Valisi Ercan Turan, İzmir Valisi Süleyman Elban, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muş Valisi Avni Çakır, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ordu Valisi Muammer Erol, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Şanlıurfa Valisi, Hasan Şıldak, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu oldu. - ANKARA