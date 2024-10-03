57 İlde Narkoçelik-41 Operasyonu: 644 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-41' operasyonlarında 644 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 57 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışına yönelik 'Narkoçelik-41' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 1603 ekip ve 4 bin 127 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 25 hava aracı ile 41 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı. Ev ve iş yeri baskınları, yol kontrolleri ve üst aramaları sonucunda 644 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 967 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.