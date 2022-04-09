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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi ağaç dikimi gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi ağaç dikimi gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlangıcına ev sahipliği yapacak Bodrum'da, kısa süre önce yaşanan orman yangınlarından hareketle, hatıra ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlangıcına ev sahipliği yapacak Bodrum'da, kısa süre önce yaşanan orman yangınlarından hareketle, hatıra ormanı oluşturuldu.

Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olması vizyonu doğrultusunda Güvercinlik - Meşelik bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına, bisikletçilerin kat edecekleri mesafe kadar bin 303 tohum topu bırakılacak.

Bu anlamlı proje için Güvercinlik'te bir ağaç dikme töreni de gerçekleştirildi. Törene; Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü - Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu basın toplantısı öncesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde hazırlanan "Filizlenme" konulu fotoğraf sergisinin açılışı da yapılmıştı.

(İHA)

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi ağaç dikimi gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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