ÇANAKKALE - 57. Alay'ın rotasını izleyen doğaseverlerden "vefa" yürüyüşü

BALIKESİR (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçeleri ile Çanakkale merkezden tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen yaklaşık 100 kişilik gezgin grubu, Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'a vefa için savaş güzergahında yürüyüş gerçekleştiriyor.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Çanakkale'deki tarihi Gelibolu Yarımadası, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Çanakkale Savaşları'nın 107 yıl önce yaşandığı yarımadaya gelen vatandaşlar, şehitlik, anıt ve mezarlıkları ziyaret ediyor.

Zamanlarının büyük bölümünü Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği'ne ayıran ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Tarihi bölgeyi ziyaret edenler arasında bulunan Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinden gelen çok sayıda doğasever ise her yıl 57. Alay'ın muharebede izlediği güzergahı yürüyerek katediyor.

Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen'e 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Bigalı köyünden yürüyüşe başlayan 7'den 70'e 100'den fazla kişi, Conkbayırı ve Anzak Koyu'nu geçerek 57. Alay Şehitliği'ne ulaşıyor. Yürüyüşe katılanlar, 5 kilometrelik güzergahta ecdadın 107 yıl önce yaşadığı zorluğu hissederek, duygu dolu anlar yaşıyor.

"O dönem askerlerimizin hissettiği duyguları hissetmeye çalışıyoruz"

Gönen Doğa Gezginleri Grubu'ndan İsmail Demircan, AA muhabirine geleneksel hale getirdikleri yürüyüşü her yıl düzenlediklerini söyledi.

57. Alay'ın savaşın kazanılmasında önemli rol üstlendiğini ve yürüyüşü o askerlere vefa için düzenlediklerini belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Bigalı Köyü'nden başlayan yürüyüşümüz en son Şehitler Abidesi'nde bitecek. Buraya geldiğimizde çok duygulanıyoruz. Atalarımızın bizim için yaptıklarını hissetmeye çalışıyoruz. Ben aynı zamanda öğretmenim. Öğrencilerimize de bu hissi anlatmaya çalışıyorum. Bunu her yıl yapmaya çalışıyoruz. Yaş sınırı yok 7'den 70'e herkes burada. 100'den fazla katılımcı var."

Çanakkale Ayak İzi Doğa ve Yürüyüş Sporları Grubu Başkanı Mehmet Tekin de 57. Alay'ın izlediği yolu takip ederek şehitleri andıklarını dile getirdi.

Her yıl düzenledikleri etkinliğe katılımın yüksek olduğunu anlatan Tekin, "18 Mart'tan önce düzenli şekilde bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş sırasında manevi yoğunluk yaşıyoruz. O dönem askerlerimizin hissettiği duyguları hissetmeye çalışıyoruz. 15 kilometrelik yolu orman içinden yürüyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bölgeye gelen Hüseyin Gün ise Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu ruhu yaşatmak için çalışıyoruz. Gönlümüz hep şehitlerimizle. Onları andıkça, duygulanıyoruz." dedi.