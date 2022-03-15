"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyenler Malkara'ya ulaştı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Malkara ilçesine geldi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Malkara ilçesine geldi.
57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi için Malkara Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.
Törenin ardından grup, Malkara Şehitlik Abidesi'ni ziyaret etti.
Burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Programa Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da katıldı.
AA / Ömür Çolak - Güncel