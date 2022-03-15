"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyenler Malkara'ya ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyenler Malkara'ya ulaştı

AA - Ömür Çolak - Güncel
 - Güncelleme:

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Malkara ilçesine geldi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Malkara ilçesine geldi.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi için Malkara Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından grup, Malkara Şehitlik Abidesi'ni ziyaret etti.

Burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da katıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Çanakkale, Tekirdağ, Hükümet, Tören, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title