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56 Yıllık Sinema Aşkı Enkazda Kaldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin Diyarbakır'da en fazla yıkıma neden olduğu Galeria Sitesi'nde sinema salonu işleten Abdulkadir Aydın'ın, sinema aşkı da enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Diyarbakır'da en fazla yıkıma neden olduğu Galeria Sitesi'nde sinema salonu işleten Abdulkadir Aydın'ın, sinema aşkı da enkaz altında kaldı. Aydın, sinema salonundan geriye kalan parçaları, enkazda bulabilmek amacıyla iki aydır her gün enkaz başına geliyor

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Aydın Güncel Haberler

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