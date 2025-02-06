56 Yıldır Nallıhan'da Berberlik Yapan Fevzi Boz'un Hikayesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fevzi Boz 56 yılldır mesleğini sürdürüyor.

1964 yılında berber Kadir Atasever'in yanında çırak olarak işe başlayan Boz 1969 yılında Nallıhan'da kendi dükkanını açtı.

Bir dönem müşterilerin sıra olduklarını, son yıllarda ise çok sayıda müşterisinin vefat ettiğini söyleyen Fevzi Boz, dede-torun müşterilerinin olduğunu söyledi.

Nallıhan'ın yaşayan en eski berberi olan Boz, "Nallıhan'da şu an tarihi Kocahan içerisinde mesleğimi sürdürüyorum. Her gün müşteri olsun olmasın dükkanımı Sabah erkenden açıyorum. Nallıhan halkına berber olarak 56 yıldır hizmet etmekten mutluyum." dedi.

Emektar berber 2 çırak yetiştirdiğini, şu an çıraklık sisteminin bitme noktasına geldiğini kaydetti.