56 Yıl Hapis Cezalı Firari Bursa'da Yakalandı
Bursa'da 56 yıl 6 ay hapis cezası ve 21 suçtan yakalama kararı bulunan Y.E., kardeşinin kimliği ile yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BURSA'da, hakkında 56 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 suçtan yakalama kararı bulunan Y.E. (43), kardeşi C.E.'ye (39) ait kimlikle yakalandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Hakkında 56 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 suçtan yakalama kararı bulunan firari hükümlü Y.E.'nin, Yıldırım ilçesinde amcasının oğlu adına kiralanan bir evde kaldığını belirleyen ekipler, evi takibe aldı. Y.E., 12 Ekim'de, eve girdiği sırada yakalandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin kardeşi C.E.'ye ait kimliği kullandığı belirlendi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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