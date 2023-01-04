550 yıllık hamamın kurşun levhalarını çalıp, hurdacıya sattılar

BURSA'da, 550 yıllık İncirli Hamamı'nın kubbesinden 160 bin TL'lik kurşun levha çalan şüpheliler, taksiyle taşıyıp daha önce anlaştıkları hurdacıya sattı.

BURSA'da, 550 yıllık İncirli Hamamı'nın kubbesinden 160 bin TL'lik kurşun levha çalan şüpheliler, taksiyle taşıyıp daha önce anlaştıkları hurdacıya sattı. Taksi sürücüsü A.U. (43) ile hurdacı C.Ö. (19) gözaltına alınırken, polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen pazartesi saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. İncirli Caddesi üzerinde bulunan, 550 yıllık İncirli Hamamı'nın kubbe kısmında bulunan kurşun levhaların çalındığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede, hamamın kubbe kısmında bulunan 160 bin TL değerinde kurşun levhanın çalındığı tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin çalıntı levhaları taksiye yükleyerek olay yerinden kaçma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin sokak üzerinde tur atarak gözeztleme yaptığı ardından da kurşun levhaların yüklendiği taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.