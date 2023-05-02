550 Genç Türkiye Gençlik Buluşması için Pullman İstanbul Hotel'de bir araya geldi.

Gençlik Otobüsü projesi kapsamında bu yıl 8. kez düzenlenen Türkiye Gençlik Buluşması'na 81 ilden seçilen 550 genç katıldı. Buluşmaya 1400 gençte online olarak katılım sağladı.

Buluşmaya katılan gençler ülkemizin başarılı iş insanlarının hayat hikayelerini dinlediler. Buluşmaya Erbakan Malkoç-Dizayn Vıp Yönetim Kurulu Başkanı, Salih Battalbaş-Avrupa Rüyası Co-Founder & CEO, Mehmet Özer-Blue Card Kurucusu, Cömert Agat-Yeşil Nesil Atölyeleri ve Kidslandpark Kurucusu, Zeki Sincar-Yazar, Müzik & Film Yapımcısı, Evrim Kırmızıtaş Başaran-Redstone Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Bülent Kavaklı-Valentura Kurucusu, konuşmacı olarak katıldılar. Her konuşmacının başarı öyküsü gençler tarafından büyük ilgiyle dinlendi.

DAHA KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA GELİYOR

Düzenledikleri bu organizasyonla 8 yıldır gençleri ülkemizin başarılı iş insanlarıyla buluşturan MCD Gençlik Ajansı Kurucusu Maksut Coşkun Dokunulmaz ve Genel Koordinatör Yardımcısı Özlem Keleş önümüzdeki yıl için daha kapsamlı bir çalışma için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirttiler.