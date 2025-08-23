55 Yıldır Terzilik Yapan Yusuf Onat'ın Hikayesi

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan ve küçük yaşta başladığı terzilik mesleğini devam ettiren 70 yaşındaki Yusuf Onat, 55 yıldır elinden iğne, iplik ve makası bırakmıyor.

Taşova ilçesinde ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a giden Onat, 15 yaşında burada terzilik mesleğine başladı. Abdürrahim Akarsu adlı ustasının yanında çıraklık, kalfalık ve ustalığı öğrenen Onat, Türk şirketlerinde terzi olarak çalışmak üzere Libya'ya gitti.

Libya'da 8 yıl çalıştıktan sonra memleketi Taşova'ya dönen Onat, 1988 yılında ilk kez kendine ait terzi dükkanını açtı. Aynı dükkanda 37 yıldır, meslekte ise 55 yıldır iğne, iplik ve makası elinden düşürmedi.

Üç çocuğuna da terzilik mesleği sayesinde üniversite okutan Onat, çocuklarının meslek sahibi olmalarını sağladı.

Onat, AA muhabirine, ilk dükkan açtığında Taşova ilçesinde 18 dükkan olduğunu söyledi.

Buna rağmen yanlarında kalfa ve çırak çalıştırdıklarını anlatan Onat, "Dükkanlar tek tek kapandı ve şu an sadece 3 dükkan kaldı. Artık kimse mesleğe ilgi göstermeyince çıraklar ve kalfalar da kayboldu. Daha önce 7 kişi yetiştirdim. Şimdi kimse dükkana gelip, 'ben çırak olmak istiyorum ustam' demiyor. veya çocuğunu yanımıza getiren çıraklık yapmasını isteyen olmuyor. Şimdiki nesil bu işleri yapmıyor." dedi.

Konfeksiyonların açılmasıyla terzilik mesleğinin de sonunun gelmeye başladığını anlatan Onat, şunları kaydetti:

"Ben işimden memnunum çünkü gece gündüz çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum. Üç oğlumu bu makine ile üniversite okuttum. Şimdi üçü de evli ve işlerinde güçlerinde, hepsinin de durumları iyi Allah'a şükür. Taşova'da ben dükkan açtığımda 18 terzi vardı, ben 19'uncu terziyi açmıştım, tekstil ve konfeksiyonlar bu kadar yoktu. Tüm terzi arkadaşlarımız ile özellikle dini bayramlarda arife günleri gece geç saatlere kadar çalışırdık hatta bazen bayram namazlarına bile yetişemediğim zamanlar olurdu. Tekstil ve hazır giyim günümüzde çoğaldığı ve kumaşlarda daha farklı fiyat olduğu için millet tekstile yöneldi. Bizim işlerimiz azalmaya başladı. İlçede şimdi sadece 3 terzi kaldık. Sağlığım sıhhatim olduktan sonra çalışabildiğim kadar çalışacağım."???????