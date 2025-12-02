Haberler

55 Yıl Sonra Gözlük Görmeye Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Tarsus'ta 80 yaşındaki Fatma Çöküş, 55 yıl önce kaybettiği sağ gözündeki görme yetisini ameliyatla yeniden kazandı. Doktoru, uzun süredir umudu kalmayan Çöküş'ü başarılı bir operasyonla hayata döndürdü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan Fatma Çöküş (80), 25 yaşında kaybettiği sağ gözündeki görme yetisini 55 yıl sonra ameliyatla yeniden kazandı.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çöküş'ün 25 yaşındayken kaybettiği sağ gözünün durumuyla ilgili doktorlar 'Sinirleri ölmüş, artık görmez' diyerek umut vermedi. 55 yıldır sağ gözü görmeyen Fatma Çöküş, Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru Ümit Yapıcı'ya sol gözündeki rahatsızlığı nedeniyle muayene olmaya geldi. Sağ gözünün de 55 yıldır görmediğini anlatan Çöküş'ü muayene eden doktor Yapıcı, ameliyat kararı aldı. 24 Kasım'da ameliyata alınan Fatma Çöküş, operasyonun ardından 55 yıl sonra yeniden görmeye başladı.

Ailesi ve yakınları ile büyük sevinç yaşarken Fatma Çöküş, "Allah'a çok şükür. Ümit Hocamız gözümü açtı. Devlet hastanemize ve milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK DUYGULANDIRDI'

Çöküş'ün ameliyatını gerçekleştiren doktor Ümit Yazıcı da "Fatma teyze yaklaşık 1 ay kadar önce polikliniğimize, sol gözünde yan batma şikayetiyle geldi. Sağ gözünde umudunu neredeyse kesmişti. Sorduğumda, sağ gözünün 55 yıldır görmediğini ve kimsenin ameliyat etmediğini söyledi. Gerekli tetkiklerin ardından sağ gözünü ameliyat ettik. Ameliyattan sonra bize ışık gördüğünü ve göremeyen gözünün artık gördüğünü söyledi. Bu bizi çok duygulandırdı. Umarım hayatı boyunca hep böyle şanslı karşılaşmalar yaşar teyze ve böyle başka bir sağlık sorunu çekmez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.