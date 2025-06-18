55. Paris Havacılık Fuarı Kapılarını Açtı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı, 18 Haziran'da ziyaretçilere kapılarını açtı ve 22 Haziran'a kadar devam edecek. Fuarda, Çin'in üst düzey havacılık ürünleri sergilenecek.
PARİS, 18 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 22 Haziran'a kadar devam edecek fuarda, Çin'in üst düzey havacılık ürünlerinin sergilendiği stant katılımcıların ilgi odağı oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel