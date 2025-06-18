55. Paris Havacılık Fuarı Kapılarını Açtı

PARİS, 18 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 22 Haziran'a kadar devam edecek fuarda, Çin'in üst düzey havacılık ürünlerinin sergilendiği stant katılımcıların ilgi odağı oldu.