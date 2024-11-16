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54 Yıldır Terzilik Yaparak 7 Çocuğunu Üniversiteye Gönderen Baba

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Diyarbakır'da 54 yıl boyunca terzilik yapan Abbas Kulaksız, bu meslekle hem ailesini geçindirdi hem de 7 çocuğunu üniversiteye gönderip okuttu. Kulaksız, terziliğin önemine ve geleceğine dair düşüncelerini paylaştı.

54 yıldır terzilik yaparak 7 çocuğunu üniversiteye gönderdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 54 yıldır terzilik mesleğini sürdüren Abbas Kulaksız, hem geçimini sağladı hem de 7 çocuğunu üniversiteye göndererek okuttu.

65 yaşındaki Abbas Kulaksız, ilkokula giderken babasının kendisini merkez tarihi Sur ilçesinde bir terzinin yanına götürdüğünü ve orada başladığını söyledi. Bu çarşıda çırak olarak başladığını belirten Kulaksız, "Ondan sonra kalfalık ve askere gittim. Askerden geldikten sonra dükkan açtım ve devam ediyorum. 7 çocuk okuttum. Biri üniversite okuyor. Psikolog, öğretmen var. Kızları da okuttum hemşire var" dedi.

Terziliğin dünyanın hiçbir yerinde ölmeyeceğini düşünen Kulaksız, " Ölen nedir? Özel sipariştir. Eskiden müşteriler gelirdi, sıraya girerdi sabaha kadar çalışırdık. O yoğunluk bitti. Ama bizim Diyarbakır'da şalvar olayı olduğu müddetçe bitmez. Bir gün bizde ölürsek, kimsede yetişmiyor, kimse çocuğunu terziye vermiyor, zanaat olarak bitiyor. Bu meslek, bize Hristiyanlardan, Ermenilerden kalmadır" ifadelerini kullandı.

54 Yıldır Terzilik Yaparak 7 Çocuğunu Üniversiteye Gönderen Baba
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel
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