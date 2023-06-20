54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
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PARİS, 20 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nda Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin (CASC) standı önünden geçen bir adam, 19 Haziran 2023. Paris'te Pazartesi günü başlayan 54.
PARİS, 20 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nda Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin (CASC) standı önünden geçen bir adam, 19 Haziran 2023.
Paris'te Pazartesi günü başlayan 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı, 25 Haziran'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel