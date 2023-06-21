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54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı 25 Haziran'a Kadar Sürecek

54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı 25 Haziran'a Kadar Sürecek

Güncel Haberler

PARİS, 21 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 20 Haziran 2023. Pazartesi günü başlayan Uluslararası Paris Havacılık Fuarı, 25 Haziran'a kadar açık kalacak.

PARİS, 21 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda düzenlenen 54. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 20 Haziran 2023.

Pazartesi günü başlayan Uluslararası Paris Havacılık Fuarı, 25 Haziran'a kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

21 Haziran Fransa Paris Güncel Haberler

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