54 farklı şehrin genç avukatları İstanbul Barosu'nda biraraya geldi

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi, Genç Avukatlar çalıştayı düzenledi. Çalıştaya 54 farklı şehirden avukatlar katıldı. Çalıştayın ardından İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Genel Sekreteri Avukat Cansu Telli basın açıklaması yaptı.

Çalıştayda konuşulan tüm hususları bir rapor haline getirerek en kısa zamanda Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere Adalet Bakanlığı ve TBMM'ye sunacaklarını kaydeden Telli, "Biz bugün burada farklı fikirleri, farklı çözüm önerilerini ortaya koysak da günün sonunda hepimiz tek bir paydada buluştuk. Gençliğimizi teslim etmeyeceğiz. Mesleğimizin onurundan, dik duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Cübbemizi iliklemeyeceğiz ve cübbemize düğme diktirmeyeceğiz. Biz yargının kurucu unsurlarından biriyiz. Biz savunmayız, savunma biziz. Bu hakikati her kim unutur, biz orada oluruz. Bu gerçeği kim görmezden gelir biz karşısında dururuz. Kim bu gerçeğe kulağını tıkar daha yüksek sesle haykırırız. Her adaleti karanlığa gömmek isterse, adaletin karanlığa gömülmek istendiği yerde güneş olur doğa

Demirören Haber Ajansı / Güncel